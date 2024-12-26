Астрологический прогноз на 26 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине, покое и – по возможности – уединении.
Символ дня: Морская Раковина.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому нежелательно медлить с обращением к врачу.
Питание дня: можно отказываться от пищи в лечебных целях: голодать, поститься, устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут проанализировать жизненную – или профессиональную – ситуацию.
Табу дня: необходимо опасаться воды – особенно открытых водоемов.
Цитата дня: «Велики тайны бытия еще только предстоит разгдать, даже смерть может оказаться не концом» (Никола Тесла).
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