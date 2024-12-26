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Астрологический прогноз на 26 декабря

Астрологический прогноз на 26 декабря

Морская Раковина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине, покое и – по возможности – уединении.

Символ дня: Морская Раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому нежелательно медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: можно отказываться от пищи в лечебных целях: голодать, поститься, устраивать разгрузочные дни. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут проанализировать жизненную – или профессиональную – ситуацию. 

Табу дня: необходимо опасаться воды – особенно открытых водоемов. 

Цитата дня: «Велики тайны бытия еще только предстоит разгдать, даже смерть может оказаться не концом» (Никола Тесла). 

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