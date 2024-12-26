Астрологічний прогноз на 26 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності – як професійного, так побутового характеру, тому його бажано провести у спокої, тиші та – за можливості – усамітненні.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому небажано зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: можна відмовлятися від їжі з лікувальною метою: голодувати, постувати, влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть проаналізувати життєву чи професійну ситуацію.

Табу дня: необхідно побоюватися води – особливо відкритих водойм.

Цитата дня: «Великі таємниці буття ще тільки належить розгадати, навіть смерть може виявитися не кінцем» (Микола Тесла).

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