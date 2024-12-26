На Сумщині пролунало 95 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), артилерії (12 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Глухівська громада: завдано атаку FPV-дронами (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (9 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Свеська громада: здійснено гранатометний обстріл (29 вибухів).

Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів про наслідки обстрілу РФ для енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині.

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