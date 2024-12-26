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В Сумской области раздалось 95 взрывов

В Сумской области раздалось 95 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Донецкая областная прокуратура

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы подверглись Юнаковской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Свеской, Середино-Будской общинах.

  • Эсманьское общество: враг бил из минометов (14 взрывов), артиллерии (12 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Глуховское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва).
  • Середино-будская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Краснопольское общество: враг ударил из минометов (9 взрывов).
  • Великописаревское общество: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Шалыгинская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Свеское общество: совершен гранатометный обстрел (29 взрывов).
  • Юношеская община: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.

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