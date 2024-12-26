В Сумской области раздалось 95 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы подверглись Юнаковской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Свеской, Середино-Будской общинах.
- Эсманьское общество: враг бил из минометов (14 взрывов), артиллерии (12 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Глуховское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва).
- Середино-будская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Краснопольское общество: враг ударил из минометов (9 взрывов).
- Великописаревское общество: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Шалыгинская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Свеское общество: совершен гранатометный обстрел (29 взрывов).
- Юношеская община: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.
Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.
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