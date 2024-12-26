В Сумской области раздалось 95 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы подверглись Юнаковской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Свеской, Середино-Будской общинах.

Эсманьское общество: враг бил из минометов (14 взрывов), артиллерии (12 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Глуховское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва).

Середино-будская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольское общество: враг ударил из минометов (9 взрывов).

Великописаревское общество: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Шалыгинская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

Свеское общество: совершен гранатометный обстрел (29 взрывов).

Юношеская община: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.

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