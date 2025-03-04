В Украине объявлен І уровень опасности: в чем причина

В Украине 4 и 5 марта прогнозируется сильный порыв ветра. В этой связи объявлен повышенный уровень опасности.

Об этом сообщил украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, во второй половине дня 4 марта на Западе и Севере ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В течение 5 марта ненастье распространится на всю территорию Украины, кроме Закарпатья и южных областей.

Специалисты призывают граждан быть осторожными: избегать нахождения у деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Водителям советуют быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и порывов ветра.

Штурмовое предупреждение в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода начинает меняться на более теплую, зима отступает. Украинцы почувствовали изменения на прошлой неделе.

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