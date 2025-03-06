Відступ від 5 статті: Трамп розглядає серйозну зміну політики США щодо НАТО

Трамп хоче, щоб Штати допомагали не всім членам НАТО, але лише тим, хто сплачує найбільше на оборону.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає серйозні зміни щодо участі США в Організації Північноатлантичного договору.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох теперішніх і колишніх американських високопосадовців та одного представника Конгресу США.

За словами офіційних осіб, Трамп обговорив із помічниками можливість вибіркової участі Штатів в НАТО таким чином, щоб допомагати членам Альянсу, які витрачають на оборону певний відсоток свого ВВП.

Якщо така зміна політики відбудеться, США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягне певного рівня витрат на оборону. Якщо Трамп таки впровадить цю зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу Альянсу, відомого як стаття 5 , яка говорить, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх.

Президент США також розглядає зміну політики, згідно з якою Штати можуть вибрати пріоритет військових навчань з членами НАТО, які витрачають встановлений відсоток свого ВВП на оборону. Його адміністрація вже сигналізувала європейським союзникам Америки, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Одним із варіантів, який зараз розглядається, є перекидання деяких американських військ у регіоні, щоб вони були зосереджені в країнах НАТО, які збільшили свої витрати на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недосягнення поточної цілі членів Альянсу щодо витрачання 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США.

Країни НАТО понад десять років тому домовилися про ціль — встановити рівень витрат для кожної з них у 2% ВВП. Але Трамп наполягав на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він сказав, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США зараз цього не роблять.

Раніше Ілон Маск зробив скандальну заяву про вихід США із НАТО.

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