"Шахтар" не зумів обіграти "Кривбас" і вийти на друге місце в УПЛ (відео)

"Гірники" втратили очки вже усьоме в нинішньому розіграші чемпіонату України.

"Шахтар" зіграв унічию з "Кривбасом" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

Старт зустрічі було перенесено на 20 хвилин через повітряну тривогу. Перший тайм протистояння минув без забитих м'ячів.

На початку другого тайму підопічні Юрія Вернидуба відкрили рахунок – на 57-й хвилині своїм першим голом у футболці криворізького клубу відзначився венесуельський форвард Глейкер Мендоса.

Через десять хвилин "гірники" відігралися – влучного удару завдав Артем Бондаренко. Визначити переможця донеччани та криворіжці не зуміли, розійшовшись нічиєю.

Таким чином, підопічні Маріно Пушича втратили очки вже усьоме в нинішньому розіграші чемпіонату України.

Огляд матчу "Шахтар" – "Кривбас"

"Шахтар" (40 очок) залишився на третьому місці в УПЛ, не скориставшись можливістю посунути "Олександрію" (41 бал) з другої позиції. Лідирує у чемпіонаті "Динамо" (50 пунктів), яке зіграло на один матч більше.

"Кривбас" (32 очки) розташовується на 5-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України. Маючи гру в запасі, команда Вернидуба на 2 бали відстає від "Полісся", яке посідає четверте місце.

У наступному турі "Шахтар" 11 березня позмагається з "Карпатами", а "Кривбас" 15 березня поміряється силами з "Лівим Берегом".

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