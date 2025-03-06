"Шахтар" не зумів обіграти "Кривбас" і вийти на друге місце в УПЛ (відео)

"Гірники" втратили очки вже усьоме в нинішньому розіграші чемпіонату України.
"Шахтар" зіграв унічию з "Кривбасом" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1.
Старт зустрічі було перенесено на 20 хвилин через повітряну тривогу. Перший тайм протистояння минув без забитих м'ячів.
На початку другого тайму підопічні Юрія Вернидуба відкрили рахунок – на 57-й хвилині своїм першим голом у футболці криворізького клубу відзначився венесуельський форвард Глейкер Мендоса.
Через десять хвилин "гірники" відігралися – влучного удару завдав Артем Бондаренко. Визначити переможця донеччани та криворіжці не зуміли, розійшовшись нічиєю.
Таким чином, підопічні Маріно Пушича втратили очки вже усьоме в нинішньому розіграші чемпіонату України.
Огляд матчу "Шахтар" – "Кривбас"
"Шахтар" (40 очок) залишився на третьому місці в УПЛ, не скориставшись можливістю посунути "Олександрію" (41 бал) з другої позиції. Лідирує у чемпіонаті "Динамо" (50 пунктів), яке зіграло на один матч більше.
"Кривбас" (32 очки) розташовується на 5-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України. Маючи гру в запасі, команда Вернидуба на 2 бали відстає від "Полісся", яке посідає четверте місце.
У наступному турі "Шахтар" 11 березня позмагається з "Карпатами", а "Кривбас" 15 березня поміряється силами з "Лівим Берегом".
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