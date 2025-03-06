Келлог неочікувано "знайшов" винного у припиненні допомоги Україні

Келлогг також розкрив деякі закулісні приготування, які відбувалися перед тим, як Володимир Зеленський і Дональд Трамп почали публічну суперечку в Овальному кабінеті минулого тижня.

Україна сама винна у призупиненні військової допомоги від Сполучених Штатів.

Таку думку висловив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, передають The Independent і The Guardian.

"Дивіться, дуже відверто, вони спричинили це самі", – каже Келлог про призупинення військової допомоги

За його словами, американські сенатори попросили президента України Володимира Зеленського не конфліктувати з Дональдом Трампом на зустрічі перед тим, як він відправиться в Білий дім.

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"Ми розмовляли з президентом Зеленським перед тією зустріччю, було 13 сенаторів США… Ми сказали, добре, це як сценічний менеджмент – те, що ви хочете сказати. По суті, це буде йти так: зайдіть, ви збираєтеся підписати угоду, ви збираєтеся пообідати, дати прес-конференцію, вийти праворуч на сцену, і все готово. Те, що сталося, стало дуже бойовою конференцією , яка тривала майже 50 хвилин, застало всіх зненацька", – зазначає представник Трампа по Україні.

Келллог додав, що Зеленського просили навіть "не намагатися кинути виклик президенту Сполучених Штатів в Овальному кабінеті".

"Ми не ведемо публічних переговорів", – сказав представник Трампа про скандальну розмову у Білому домі.

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна та Америка відновили роботу, і анонсував "змістовну" зустріч.

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