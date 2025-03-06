Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg

У Вашингтоні хочуть, щоб президент Володимир Зеленський погодився стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.

Для підписання угоди про корисні копалини Сполучені Штати вимагають від України згоди на швидке припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що США "дали зрозуміти", що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.

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Співрозмовники Bloomberg стверджують, що ця додаткова умова стала єдиною причиною, через яку угоду між Україною і США досі не підписано, незважаючи на публічні заяви Трампа та Зеленського про те, що вони готові до цього.

З посиланням на свої джерела видання припускає, що найближчими днями ситуація з угодою може просунутися, оскільки українські та американські офіційні особи можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші офіційні особи попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп, як відомо, змінює свою думку.

Нагадаємо, журналістка Fox News Джекі Гайнрік повідомила, що переговори США та України щодо зупинення війни розпочнуться у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії.

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