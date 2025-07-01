Цифри шокують: десятки тисяч українців зникли безвісти під час війни

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов / © МВС

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Через війну в Україні безвісти зниклими важаються понад 70 тисяч осіб.

Такі жахливі цифри озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов під час презентації Єдиної інформаційної платформи з питань безвісти зниклих.

Добросердов наголосив, що в пошуках виникають два основні питання: підтвердження країною-агресором списку полонених і відсутність можливості працювати розшуковим групам у сірій зоні та на окупованих територія.

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«По ідентифікації, авжеж, найбільше питання — це кількість. Кількість тіл, які зараз необхідно ідентифікувати. І зробити це а) оперативно, б) достовірно… Зараз понад 6 тисяч тіл — це лише під час останньої репатріації. Наразі в розшуку (загалом — ред.) — 70 тисяч осіб», — резюмував він.

Зазначимо, що під час чергового етапу великого обміну полоненими 12 червня до України повернулося декілька людей, яких вважали безвісти зниклими.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни з Росією загинуло 45100 українських військових, а 390 тисяч зазнали поранень. Також Зеленський наголосив на кількості зниклих безвісти українців і тих, хто опинився в полоні.

«Це тисячі людей, які зникли безвісти. Справді тисячі. Скільки з них дійсно зниклих безвісти, а скільки — в’язнів, я на сьогодні не знаю», — додав він.

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Проте наразі триває робота, щоб встановити точну кількість військовополонених.

Варто зазначити, що під час кожного обміну полоненими повертаються люди, яких РФ не підтверджувала.