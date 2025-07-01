Наступ РФ на Донеччині: у DeepState повідомили, чи має ворог просування (мапа)

Фронт / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 1 липня. Так, російські війська просунулися на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Крім цього, на жаль, противник має новий окупований населений пункт — Коптєве.

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«Ворог окупував Коптєве, а також просунувся у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара», — йдеться у повідомленні.

Осинтери внесли відповідні зміни до інтерактивної мапи.

Як зазначали аналітики DeepState, фіксується погіршення ситуації на півдні Донеччини. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ в районі Шевченка, Вільного Поля та Новосілки, оборона на цій ділянці фронту «починає сипатися».

Раніше у DeepState прокоментували ситуацію щодо «сірої зони» на Дніпропетровщині. Йдеться про новини щодо населеного пункту Дачне. Ворог намагається просунутися, щоб використати це для своїх медійних цілей.

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«Відбувається фіксація противника в цьому районі, який намагається лізти туди без упину, щоб закріпитися хоча б у посадці. Але бійці Сил оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати їй закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки», — зазначають у DeepState.