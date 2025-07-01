Украина перешла на 230 вольт: сгорит ли техника от этого

Новый стандарт напряжения в электросети

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С 1 июля 2025 года Украина официально переходит на новый стандарт напряжения в электросети: вместо привычных 220 вольт теперь будет 230. Это изменение является частью процесса интеграции украинской энергосистемы с европейской. Однако как пояснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, для подавляющего большинства потребителей эти нововведения будут практически незаметны.

Об этом сообщает «Украинское радио».

Что означает переход для потребителей и бытовых приборов

По словам Александра Харченко, бытовые электроприборы не почувствуют разницу. Современная техника, приобретенная в последние 10–15 лет, уже рассчитана на работу в диапазоне 210–240 вольт, что является общепринятой практикой производителей для унификации продукции под различные мировые стандарты и для компенсации естественных колебаний напряжения в сетях.

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«Все как работало, так и будет работать. Ничего не нужно будет заменять, это совершенно незаметный переход», — заверил эксперт.

Он также подчеркнул, что переход на 230 вольт не повлияет на цены в платежках за электроэнергию, поскольку это техническое согласование, а не изменение тарифов или объемов потребления.

Почему именно 230 Вольт и вопросы безопасности

Исторически сложилось, что в начале ХХ века разные страны определяли свои стандарты напряжения, руководствуясь соображениями безопасности и эффективности. К примеру, в США закрепился стандарт 110 вольт. Европейские страны остановились на диапазоне 220–230 вольт.

Александр Харченко развеял мифы об опасности 220 вольт. Он отметил, что для условно здорового человека такой вольтаж, как правило, не смертелен, хотя может вызвать шок. Однако людям с кардиостимуляторами или другими электронными приборами, поддерживающими жизнедеятельность, следует соблюдать осторожность.

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Интеграция с ЕС: длинный путь

Переход на 230 вольт является одним из последних этапов интеграции украинской сети с европейской. Основные индустриальные стандарты были согласованы еще во время присоединения в 2022 году (процесс продолжался с 2017-го). Остались лишь некоторые финальные технические согласования.

Александр Харченко также отметил, что в условиях войны и постоянных вражеских обстрелов, которые повредили сети, колебания напряжения могут сохраняться еще в течение 3–4 лет после завершения боевых действий. Устаревшая инфраструктура, старые трансформаторы, проводка также влияют на качество поставки.

Для защиты чувствительной аппаратуры и бытовых приборов эксперт рекомендует устанавливать стабилизаторы напряжения. Это «простой, надежный и доступный прибор», значительно улучшающий качество электропитания для техники и предохраняющий ее от скачков напряжения, которые могут возникнуть, в частности, и вследствие вражеских атак.

Контроль качества электроснабжения в Украине осуществляют Госэнергонадзор и НКРЭКУ, но их полномочия не могут устранить проблемы, связанные с физическим состоянием сетей.

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Напомним, в Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего выросла в цене электроэнергия — стоимость увеличилась на 63,6%.

Согласно данным ведомства, с февраля прошлого года до февраля 2025-го тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%, кроме электроэнергии.