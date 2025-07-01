Серія вбивств триває: що відомо про жертви серед українців у Європі

Поліція Німеччини / © Reuters

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Жорстоке вбивство української матері та її маленької доньки в Німеччині викликало суспільний резонанс і водночас хвилю обурення та нові питання про безпеку українців за кордоном.

Це вже не перший випадок, коли українські біженці, які шукали порятунку від війни, ставали жертвами злочинів у Європі.

ТСН.ua зібрав найгучніші справи, пов’язані з жорстокими злочинами проти українців за кордоном.

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Жахливе вбивство матері та доньки в Німеччині

У німецькому місті Дорстен 30 червня на лісовій стежці виявили тіло 32-річної українки, а поблизу в кущах — тіло її маленької донечки, якій було 1 рік і сім місяців.

Загиблі українки жили в притулку для біженців.

Того ж дня поліція затримала 16-річного хлопця, який зізнався у злочині. Він також українець і мешкав у тому ж притулку, але не є батьком дитини. Поліція з’ясовує його роль у вбивстві.

Сусіди описували загиблу як гарну матір, яка часто гуляла з дитиною і підозрюваним. Хлопець раніше виявляв агресивну поведінку, і його конфлікти вже фіксувалися.

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Поліція досліджує докази, чекає на результати розтину.

Трагедія в Бельгії, під час якої загинула сім’я українського військового

На початку червня 2025 року в бельгійському місті Хаасроде в будинку, який зайнявся вогнем, знайшли мертвими двох українок — 46-річну жінку Лілію та її 6-річну доньку Анну, у якої була вада серця. На їхніх тілах виявили ножові поранення.

Під час розслідування слідчі встановили, що українки загинули від ножових поранень, а пожежу вчинили навмисно.

Сім’я українців проживала в Бельгії вже три роки, будинок їм надав муніципалітет. Голова родини — український військовий, який працює в евакуаційній ланці.

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Місце трагедії в Бельгії

Через день після пожежі у скоєному зізнався 16-річний син загиблої.

Під час пожежі хлопець перебував у школі, тому спочатку його вважали лише очевидцем. Після зізнання його затримали за підозрою у навмисному вбивстві двох осіб.

Підлітка помістили до закритого центру для неповнолітніх у Бельгії. Суд також може передати справу до кримінального суду для дорослих.

За словами підозрюваного, він скоїв вбивство матері та сестри через побутові сварки. Сам підліток називає свій мотив дуже «банальним».

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Росіянин зарізав двох українських військових у Німеччині

2024 року в німецькому місті Мурнау росіянин жорстоко вбив двох українців, які були військовослужбовцями та проходили реабілітацію в місцевій клініці. Загиблим було 23 і 36 років. Тоді поліція затримала 57-річного підозрюваного, громадянина РФ.

Тоді слідство не виключало політичний мотив, адже росіянин був місцевим «Z-патріотом», який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з «Z-символікою». Чоловік жив у Баварії, де неодноразово потрапляв у поле зору поліції через пияцтво, крадіжки та інші дрібні правопорушення.

Своєю чергою українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захиститися від нападника.

Після затримання підозрюваний зізнався у скоєному. Він сказав, що з українськими військовими у нього виникла сварка.

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У березні 2025 року росіянина, який зарізав двох українських військових у Німеччині, засудили до довічної перебування у вязниці без можливості дострокового звільнення.

За версією слідства, прихильник «перебільшеного російського націоналізму» часто спілкувався з українцями, але 29 квітня 2024 року після сварки про війну він пішов по ніж і завдав смертельних ударів обом.

Суд не визнав політичного мотиву, хоча підсудний раніше підтримував вторгнення РФ.

Його адвокат стверджував, що конфлікт виник через «різні погляди», але це не виправдало жорстокого вбивства.

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Подвійне вбивство українських біженок заради немовляти

Поблизу німецького міста Гоккенгайм у березні 2024 року виявили тіло 27-річної українки Маргарити Разаз із Харкова. Згодом у місцевому озері знайшли тіло її матері — 51-річної Марини Стеценко.

Під час слідства з’ясувалося, що жінки були українськими біженками та проживали разом з новонародженою донькою Маргарити — Мією — у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Маргарита Разаз, Марина Стеценко та донька Мія

Згодом правоохоронці знайшли дівчинку у затриманих підозрюваних: 45-річного німця Марка та його 43-річної дружини-росіянки Інни.

За даними слідства, подружжя заманювало жертв, обіцяючи допомогу з документами. Підозрювані мали на меті викрасти Мію. Перед злочином вони спеціально купили речі для немовляти, а Марко розповідав сусідам про свою «новонароджену доньку». Інна знайомилася з жертвами через соцмережі, а після зникнення родини її акаунти зникли.

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У січні 2025 року подружжя зізналося у вбивстві жінок і викраденні дитини.

Зловмисниця розповіла, що навмисно шукала контакти з українськими біженцями через Telegram-групи. Так вона вийшла на 27-річну Маргариту, якій обіцяла допомогу з перекладом перед народженням дитини.

Згодом, 6 березня 2024 року, під час зустрічі в ресторані у Брухзалі подружжя (німець Марко та росіянка Інна) підмішали жертвам седативні засоби. Коли у 51-річної Марини погіршав стан, злочинці відвезли її до озера біля Карлсруе. Там Марко жорстоко вбив жінку, завдавши їй 4 ударів гумовим молотком по голові перед тим, як втопити.

Повернувшись, вони обдурили Маргариту, повідомивши, що її мати в лікарні. Потім вивезли її з немовлям до Рейнської греблі, де Марко кілька разів ударив жертву по голові, що призвело до смерті. Тіло підпалили, а дитину викрали.

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Подружжя засудили до довічного увязнення.

Наразі відомо, що дівчинка Мія живе в Україні з тіткою.

Росіяни вербують українців за кордоном

На початку червня 2025 року Головне управління розвідки попереджало, що РФ намагається вербувати українців, які перебувають за кордоном, для вчинення злочинів.

«Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу», — зазначали в ГУР.

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Там зауважили, що потенційним виконавцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

У розвідці наголосили, що йдеться переважно про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися у скрутному становищі.

«Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти», — зауважили в українській розвідці.

ГУР наголошує, якщо з вами намагаються встановити контакт невідомі особи, які викликають підозру, найголовніше — не йти на спілкування. Вам треба негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

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