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- Украина
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РФ атаковала Измаильский район: в опасности оказалась Вилковская громада
Враг снова атаковал Измаильский район.
В ночь на 2 июля 2025 года в условиях вторжения и ведения войны РФ против Украины вновь под ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - дронами-камикадзе типа "Шахед" - оказалась Вилковская территориальная громада.
Об этом сообщает Измаильская РГА в сообщении в социальных сетях.
Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, сбивших часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.
Пострадавших, к счастью, нет.
Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .