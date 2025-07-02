РФ атаковала Измаильский район: в опасности оказалась Вилковская громада

Вилково / © скриншот с видео

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В ночь на 2 июля 2025 года в условиях вторжения и ведения войны РФ против Украины вновь под ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - дронами-камикадзе типа "Шахед" - оказалась Вилковская территориальная громада.

Об этом сообщает Измаильская РГА в сообщении в социальных сетях.

Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, сбивших часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура.

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Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .