В Харькове ночью прогремел взрыв: вспыхнул пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 2 июля 2025 года в Харькове был слышен взрыв - город оказался под вражеской атакой с воздуха.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Предварительно под ударом был Новобаварский район.

В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается.

Информацию о прилете вражеского БПЛА и пожаре в Новобаварском районе подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Огнем охвачено одноэтажное нежилое здание.

На месте работают бригады ГСЧС.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .