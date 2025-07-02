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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове ночью прогремел взрыв: вспыхнул пожар

В ночь на 2 июля в Харькове на фоне угрозы российских беспилотников раздался взрыв, возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 2 июля 2025 года в Харькове был слышен взрыв - город оказался под вражеской атакой с воздуха.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

  • Предварительно под ударом был Новобаварский район.

  • В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается.

Информацию о прилете вражеского БПЛА и пожаре в Новобаварском районе подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

  • Огнем охвачено одноэтажное нежилое здание.

  • На месте работают бригады ГСЧС.

  • На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .

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