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- Украина
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В Харькове ночью прогремел взрыв: вспыхнул пожар
В ночь на 2 июля в Харькове на фоне угрозы российских беспилотников раздался взрыв, возник пожар.
В ночь на 2 июля 2025 года в Харькове был слышен взрыв - город оказался под вражеской атакой с воздуха.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Предварительно под ударом был Новобаварский район.
В результате удара по Новобаварскому району горит одноэтажное нежилое сооружение. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается.
Информацию о прилете вражеского БПЛА и пожаре в Новобаварском районе подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Огнем охвачено одноэтажное нежилое здание.
На месте работают бригады ГСЧС.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .