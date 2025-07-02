У Харкові вночі прогримів вибух: спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 2 липня 2025 року у Харкові було чутно вибух - місто опинилося під ворожою атакою з повітря.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо, під ударом був Новобаварський район.

Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває.

Інформацію про “приліт” ворожого БпЛА та пожежу в Новобаварському районі підтвердив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Вогнем охоплена одноповерхова нежитлова будівля.

На місці працюють бригади ДСНС.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.