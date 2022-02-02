Одразу у двох школах США сталися смертельні стрілянини

В одній зі шкіл жертвами стали діти, в іншій – копи, що приїхали за викликом.
Стрілянина одразу в двох американських школах, троє загиблих.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
В штаті Міннесота невідомі відкрили вогонь на ґанку школи. Один учень загинув, іншого доправили до лікарні у тяжкому стані. Стрілки втекли, наразі їх шукають.
А у Вірджинії чоловік намагався прорватися всередину приватного коледжа. Його помітили охоронці закладу і одразу викликали поліцію. Після нетривалого спілкування чоловік розстріляв двох поліцейських.
Коледж закрили, в районі провели пошукову операцію і убивцю затримали.
Читайте також:
Розстріл солдатів у Дніпрі: батьки строковиків, які постраждали від "дідівщини", мітингуватимуть під Офісом президента
Шторм Коррі в Європі ледь не розбив літак і змусив рятувати екіпаж некерованого танкеру: приголомшливі кадри
Від смерті врятував металевий жетон: російські бойовики обстіляли КПВВ "Гнутове"