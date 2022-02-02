Одразу у двох школах США сталися смертельні стрілянини

Одразу у двох школах США сталися смертельні стрілянини

В одній зі шкіл жертвами стали діти, в іншій – копи, що приїхали за викликом.

Стрілянина одразу в двох американських школах, троє загиблих.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В штаті Міннесота невідомі відкрили вогонь на ґанку школи. Один учень загинув, іншого доправили до лікарні у тяжкому стані. Стрілки втекли, наразі їх шукають.

А у Вірджинії чоловік намагався прорватися всередину приватного коледжа. Його помітили охоронці закладу і одразу викликали поліцію. Після нетривалого спілкування чоловік розстріляв двох поліцейських.

Коледж закрили, в районі провели пошукову операцію і убивцю затримали.

Напередодні у США сталися дві смертельні стрілянини біля навчальних закладів | Новини світу

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