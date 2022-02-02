Сразу в двух школах США произошли смертельная стрельба

Сразу в двух школах США произошли смертельная стрельба

В одной из школ жертвами стали дети, в другой – копы, приехавшие по вызову.

Стрельба сразу в двух американских школах, трое погибших.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В штате Миннесота неизвестные открыли огонь на крыльце школы. Один ученик погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Стрелки скрылись, пока их ищут.

А в Виргинии мужчина пытался прорваться внутрь частного колледжа. Его заметили охранники заведения и сразу вызвали полицию. После непродолжительного общения мужчина расстрелял двух полицейских.

Колледж закрыли, в районе провели поисковую операцию и убийцу задержали.

Накануне в США произошли две смертельные стрельбы возле учебных заведений | Новости мира

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