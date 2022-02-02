Дні Гекати у лютому 2022: точні дати та чим небезпечні

На честь давньогрецької богині названо небезпечні дні місячного календаря.

Астрологи та езотерики вважають дні Гекати – найважчі дні кожного місячного місяця. У цьому матеріалі розповімо про дні Гекати докладніше.

Дні Гекати: що це

Дні, коли Місяць не видно на небі, а це 2 дні до молодика і 2 дні після, називаються днями Гекати. Також до днів Гекати належать 9, 15, 23 та 29 місячну добу, т.к. вважається, що саме в цей час енергія переходить у пітьму.

Дехто називає їх сатанинськими днями, хоча з Сатаною ці дні не мають нічого спільного. Але з давніх-давен саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози. Почасти це пов'язано з тим, що тонкий серп місяця зовсім зникає з неба під час молодика, і ночі стають темними. Місяць покажеться до пуття лише на третю місячну добу. Езотерики вважають, що дні Гекати є наймістичнішими у місячному календарі. Мовляв, саме через це в період її поява багато відьом та чаклунів відчувають незвичайний приплив сил, який необхідний для проведення обрядів та ритуалів. Також дні Гекати називають днями чорного Місяця.

Геката: хто це

Геката — це давньогрецька богиня місячного світла, темного чаклунства, заборонених знань, отрут, відомства та потойбічного світу. Також вона є символом всього невідомого, богиня Геката знайшла уособлення у зворотному боці Місяця, який недоступний погляду людини. Інші грецькі богині — Селена, Артеміда та Персефона також пов'язані з Місяцем та її фазами.

За легендою, кілька днів на місяці Геката може повністю керувати Місяцем, і цей час фахівці вважають небезпечним та важким.

Дні Гекати: як вирахувати

Самостійно розраховувати добу Гекати не потрібно. Для цього потрібно лише щомісяця перевіряти місячний календар, на якому відзначено необхідні дні.

Дні Гекати: що заборонено робити

займатися торговими угодами, переговорами;

давати обіцянки;

ухвалювати важливі рішення;

займатися новими справами;

завершувати розпочаті раніше справи;

брати і давати гроші у борг;

підписувати важливі документи;

носити з собою великі суми;

піддаватися негативним емоціям;

вестись на провокації з боку;

робити необдумані вчинки та імпульсивні рішення.

Дні Гекати: що потрібно робити

не перевтомлюватися;

відпочивати;

слухати приємну музику;

займайтися фізичними вправами;

не піддаватись страхам;

не шукати винного у своїх невдачах.

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