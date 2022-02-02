Під час сафарі туриста розтоптав розлючений слон: що сталося

Під час сафарі туриста розтоптав розлючений слон: що сталося

Ймовірно, у тварини розпочався період гону.

У національному парку Мурчисон-Фоллс в Уганді слон розтоптав на сафарі туриста, який відійшов справити потребу.

Про це повідомляє Insider.

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Компанія приїхала на екскурсію до парку. Під час однієї із зупинок мандрівник із Саудівської Аравії вирішив сходити в туалет, а тому трохи відійшов від гурту туристів. В якийсь момент слоп помітив чоловіка. Розлючена тварина побігла за ним. На жаль, Ельшахані не зміг добігти до автомобіля, де перебували троє інших туристів. Він загинув під ногами тварини.

Фахівці, коменуючи трагедію, кажуть, ймовірно, це був самець. У слона розпочався період гону. У цей час у тварин підвищується рівень тестостерону. Саме тому вони ведуть себе агресивно.

Адміністрація парку заявила поліції, що займеться розслідуванням загибелі туриста, аби запобігти подібним випадкам надалі.

До слова, раніше мешканці району Карусандара в районі Касесе, де розташований парк, вимагали від Управління дикої природи Уганди створити більше рейнджерів для контролю нападів тварин. Це сталося після того, як 60-річний чоловік був убитий слоном.

Як повідомлялося, в американському штаті Каліфорнія внаслідок нападу акули на пляжі в Морро-Бей напередодні Різдва західного обряду загинув серфінгіст. Зазначається, що чоловіка з ознаками "очевидного нападу акули" витягли з води інші відвідувачі пляжу, які негайно викликали екстрені служби.

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