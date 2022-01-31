В Австралії витратить мільйони доларів на захист коал

В Австралії витратить мільйони доларів на захист коал

Зокрема, заплановано відновити популяцію тварин.

Влада Австралії вирішила витратити 50 мільйонів австралійських доларів на захист коал.

Про це повідомляє CNN із посиланням на прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона.

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"Коали - один із найвідоміших символів Австралії. Ми прагнемо захистити їх для майбутніх поколінь", - заявив керівник уряду.

Кошти заплановано витрачати поступово протягом наступних чотирьох років. Їх витратять на відновлення популяції коал та довкілля. Крім того, частину нададуть для навчання щодо догляду за коалами.

За інформацією Австралійського фонду коал, від 2018-го близько 30% коал, які проживають на континенті, загинули через лісові пожежі, посуху та розчищення земель.

Як повідомлялося, раніше сумчастих ведмедів зі східного узбережжя Австралії хотіли помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання. Лише потужні лісові пожежі 2019 та 2020 років у східних штатах Новий Південний Вельс та Квінсленд забрали життя третини популяції коал.

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