В Австралии потратит миллионы долларов на защиту коал

В частности, планируется восстановить популяцию животных.
Власти Австралии решили потратить 50 миллионов австралийских долларов на защиту коал.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.
"Коалы – один из самых известных символов Австралии. Мы стремимся защитить их для будущих поколений", — заявил руководитель правительства.
Средства планируется тратить постепенно в течение следующих четырех лет. Их потратят на восстановление популяции коал и окружающей среды. Кроме того, часть будут предоставлены для обучения по уходу за коалами.
По информации Австралийского фонда коал, с 2018-го около 30% проживающих на континенте коал погибли из-за лесных пожаров, засухи и расчистки земель.
Как сообщалось, ранее сумчатых медведей с восточного побережья Австралии хотели поместить в список животных, которым грозит вымирание. Только мощные лесные пожары 2019 и 2020 годов в восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд унесли жизни трети популяции коал.
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