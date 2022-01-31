В Австралии потратит миллионы долларов на защиту коал

В Австралии потратит миллионы долларов на защиту коал

В частности, планируется восстановить популяцию животных.

Власти Австралии решили потратить 50 миллионов австралийских долларов на защиту коал.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

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"Коалы – один из самых известных символов Австралии. Мы стремимся защитить их для будущих поколений", — заявил руководитель правительства.

Средства планируется тратить постепенно в течение следующих четырех лет. Их потратят на восстановление популяции коал и окружающей среды. Кроме того, часть будут предоставлены для обучения по уходу за коалами.

По информации Австралийского фонда коал, с 2018-го около 30% проживающих на континенте коал погибли из-за лесных пожаров, засухи и расчистки земель.

Как сообщалось, ранее сумчатых медведей с восточного побережья Австралии хотели поместить в список животных, которым грозит вымирание. Только мощные лесные пожары 2019 и 2020 годов в восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд унесли жизни трети популяции коал.

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