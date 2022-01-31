BMW прекращает производство своего первого электрокара

Автомобиль продержался на рынке 9 лет, и теперь будет заменен более производительной моделью.

Осталось всего 6 месяцев, и компания BMW останавливает производство своего первого электрокара BMW i3. Модель продержалась на рынке целых 9 лет, за это время было выпущено 250 тысяч экземпляров.

Новый BMW iX1 и Mini Electric второго поколения полностью заменят устаревший электромобиль. Об этом сообщает издание Autocar.

Последний электромобиль BMW i3 должен сойти с конвейера в Лейпциге, Германия уже в июле. За все время производства автомобиль получил один внешний рестайлинг, большинство изменений затрагивало именно техническую составляющую. Для того, чтобы электрокар мог конкурировать с другими, BMW постоянно модифицировала аккумуляторную батарею и повышала запас хода.

Первый полностью электрический автомобиль компании BMW был представлен в качестве концепта еще в 2011 году, а на конвейеры он попал уже в 2013 году. Главным аналогом этого автомобиля выступает BMW iX1. Конечно, кроссовер хоть и будет больше по габаритам и будет иметь практичный салон, но он полностью теряет всю ту футуристичность, которая была в небольшом хэтчбеке BMW i3. Чего только стоят распашные задние двери и полностью углеродный монокок, который поражает до сих пор, ведь за небольшие деньги вы получаете технологии прямо из Formula-1.

Новая модель Mini разработана совместным предприятием BMW и китайским автопроизводителем Great Wall Motors под названием Spotlight Automotive. Ее будут производить на новом заводе Spotlight Automotive, строящемся в Китае. Автомобиль должен появиться на дорогах в начале следующего года.

Напомним, что недавно баварские инженеры представили новый электрический кроссовер BMW iX M60.