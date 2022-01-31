BMW припиняє виробництво свого найпершого електрокара

Автомобіль протримався на ринку 9 років, і тепер буде замінений більш продуктивною моделлю.

Залишилося лише 6 місяців, і компанія BMW зупиняє виробництво свого першого електрокара BMW i3. Модель протрималась на ринку аж 9 років, за цей час було випущено 250 тисяч екземплярів.

Новий BMW iX1 та Mini Electric другого покоління повністю замінять застарілий електромобіль. Про це повідомляє видання Autocar.

Останній електромобіль BMW i3 повинен зійти з конвеєра в Лейпцигу, Німеччина вже у липні. За всі часи виробництва автомобіль отримав один зовнішній рестайлінг, більшість змін зачіпало саме технічну складову. Для того, щоб електрокар міг конкурувати з іншими, компанія BMW постійно модифікувала акумуляторну батарею та підвищувала запас ходу.

Перший повністю електричний автомобіль компанії BMW було представлено як концепт ще 2011 року, а на конвеєри він потрапив вже 2013-го. Головним аналогом цього авто виступає BMW iX1. Звісно, кросовер хоч і буде більший за габаритами та матиме практичний салон, але він повністю втрачає всю ту футуристичність, що була в невеличкому хетчбеку BMW i3. Чого тільки варті розпашні задні двері та повністю вуглецевий монокок, який вражає і досі, адже за невеликі гроші ви отримуєте технології прямісінько з Formula-1.

Нова модель Mini розроблена спільним підприємством BMW та китайського автовиробника Great Wall Motors під назвою Spotlight Automotive. Його будуть виробляти на новому заводі Spotlight Automotive, який будують у Китаї. Автомобіль має з’явитися на дорогах вже на початку наступного року.

Нагадаємо, що нещодавно баварські інженери презентували новий електричний кросовер BMW iX M60.