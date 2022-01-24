Стрельба в немецком университете: скончался один из раненых

Стрельба в немецком университете: скончался один из раненых

Злоумышленником является 18-летний студент. Парень о своем намерении совершить нападение сообщил в WhatsApp.

В старейшем университете Германии в городе Гейдельберг парень открыл огонь в лекционном зале. Там находились около 30 человек.

Об этом информирует Spiegel.

Он ранил четырех человек, а затем убежал и покончил с собой. Одна из жертв впоследствии скончалась в больнице. В полиции сообщили, что нападавший был студентом, у него было несколько единиц огнестрельного оружия.

На месте преступления работают правоохранители. В полиции говорят, что подельников у стрелка, вероятнее всего, не было. Его мотивы расследуются.

Злоумышленником является 18-летний студент. Говорят, он изучал биологические науки. Парень сообщил о своем намерении совершить нападение в WhatsApp. По данным полиции, юноша написал непосредственно перед преступлением, "что теперь люди должны быть наказаны". Также он якобы выразил пожелание быть похороненным в море.

Напомним, что в Ивано-Франковске студент избил и стрелял в отца девушки, потому что тот запрещал им встречаться.

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