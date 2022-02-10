В Украину идет похолодание: когда ждать и надолго ли задержится

В Украину идет похолодание: когда ждать и надолго ли задержится

Завтра, 11 февраля, в стране будет еще достаточно тепло.

В эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На выходных похолодает на несколько градусов, однако на следующей неделе теплая погода вернется", — написала она.

В свою очередь, в Укргидрометцентре отметили, что 12 февраля в стране ожидается небольшой, ночью в северных областях умеренный дождь и мокрый снег, лишь на юге, днем и на западе страны без осадков, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0- 5° тепла, в южных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. 13 февраля в Украине будет без осадков, температура ночью 2-7° мороза ( в Карпатах до 15° мороза ), днем 0-5° тепла.

В то же время завтра, 11 февраля, по прогнозу Диденко, в Украине еще будет тепло — температура днем поднимется до +5+10°. Что касается осадков, то небольшой дождь, местами с мокрым снегом пройдут в отдельных районах западной части, на крайнем севере и местами в восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, а на юге и в центре даже возможны солнечные прояснения.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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