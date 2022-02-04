Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Україна подала офіційний запит на приєднання до Центру у серпні 2021 року.

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, а джерело "Європейської правди" підтвердило, що правом вето скористалася саме Угорщина.

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"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

Співрозмовник видання, який брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників відбувається лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури (у разі позитивного висновку) може статися лише з 2 півріччя 2022 року.

Тим часом Угорщина поки публічно не оприлюднила свою позицію з даного приводу. Але варто зауважити, що Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Альянсу.

Центр має великий вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його засновники - 7 країн, у складі Центру 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

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