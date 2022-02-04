Артист порушив тему допінгів у новому треку No Exit.

Український співак Макс Барських вперше розповів про вживання наркотиків.

Артист випустив кліп на трек No Exit - музичний реліз в рамках соціального медіапроєкту Recycling, в якому він експериментує на резонансні теми суспільства крізь призму своєї творчості. Вперше за свою 15-річну кар'єру зірка поділився особистою історією стосунків із допінгами, які мали місце у житті музиканта.

Макс Барських / Пресслужба Макса Барських

"У наш час музика, фешн, кіно часто романтизують наркотики, створюючи навколо них ореол таємничості, особливого "настрою" та принади бажаних вечірок. Все частіше я чую, як у суспільстві обговорюють поділ на більш або менш сильні наркотики, той чи інший ефект від них. Для мене вони всі однакові, тому що в кінці завжди настає порожнеча. Свого часу я вибрав життя і зміг відмовитись від псевдозадоволень. Це було одне із найкращих рішень, яким я пишаюся", — прокоментував Макс Барських.

Перший сингл No Exit із циклу Recycling ілюструє яскравий світ підмінних задоволень, що виявляється пасткою і часто веде до безвиході. Нову композицію супроводжує fashion відео, режисером якого виступили Алан Бадоєв та Trent Pazl, а всі образи героїв взяті з дебютної колекції бренду артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

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