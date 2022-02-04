Артист поднял тему допингов в новом треке No Exit.

Украинский певец Макс Барских впервые рассказал об употреблении наркотиков.

Артист выпустил клип на трек No Exit – музыкальный релиз в рамках социального медиапроекта Recycling, в котором он экспериментирует на резонансные темы общества сквозь призму своего творчества. Впервые за свою 15-летнюю карьеру звезда поделился личной историей отношений с допингами, имевших место в жизни музыканта.

Макс Барских / Пресслужба Макса Барських

"В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого "настроения" и предводителя желанных вечеринок. Все больше я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от них. Для меня они все — одинаковы, так как в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь", — прокомментировал Макс Барских.

Первый сингл No Exit из цикла Recycling иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, проявляющийся ловушкой и часто ведущий к тупику. Новая композиция сопровождается fashion видео, режиссером которого выступили Алан Бадоев и Trent Pazl, а все образы героев взяты из дебютной коллекции бренда артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

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