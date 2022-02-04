У США пояснили, чому Україна ще не готова вступити до НАТО

У США пояснили, чому Україна ще не готова вступити до НАТО

США заявили, що в НАТО немає вимоги, але є "традиція" про те, що кордони країни, яка вступає до Альянсу, повинні бути непорушними.

Україна впевнено прокладає свій шлях до НАТО, однак є реформи, які ще мають бути зроблені, зокрема щодо оборонного сектора, сил спеціальних операцій тощо.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв'ю ведучій ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

Американська дипломатка підкреслила, що приєднання до НАТО, ЄС чи будь-якої з інших західних організацій є "нелегким".

Водночас Україна, за її словами, пройшла "довгий шлях до членства і має Національну річну програму, за якою працює з НАТО кожного нового року, і яка каже: тут такі спільні тренування та навчання ми проводимо, там таку взаємодію матимемо…"

Нещодавно Україна стала партнером розширених можливостей НАТО, що дозволяє "навіть більшу інтеграцію, із натівськими системами, а також дозволяє проводити більше спільних тренувань та інших взаємодій".

"Також є деякі реформи, які ще мають бути зроблені, і які стосуються не лише оборонного сектора, а також сил спеціальних операцій та інших секторів. Тому Україна на цьому шляху, але ще не у кінцевій точці", - підкреслила Квін.

Вона припустила, що українці "можуть бути засмучені через те, що треба працювати так тяжко і так довго", але висловила переконання в тому, що "ціль західної інтеграції варта цього".

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"Я б тут заохотила Україну продовжити працювати, що приведе її до цієї мети", - додала повірена США у Києві.

Дипломатка також вказала, що в НАТО немає вимог про те, що "кожна проблема, яку має країна, має бути вирішена". "Іншими словами, що кордони є непорушними", - уточнила представниця США.

Втім, продовжила Квін, існує традиція, за якою подібні "речі мають бути вирішені, перш ніж країна приєднається до НАТО".

"Тому, звичайно, ми сподіваємося, що розумне вирішення щодо Донбасу буде знайдене, і що криза щодо Донбасу і російська агресія можуть бути вирішені. Щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати свого роду конфлікт, що триває", - підсумувала вона.

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