Єрмак та Кулеба представили іноземним послам план дій щодо нових санкцій проти РФ

Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба провели онлайн-зустріч із керівництвами посольств іноземних держав в Україні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели онлайн-зустріч з очільниками дипломатичних установ іноземних держав в Україні та презентували санкційний План дій групи Макфола-Єрмака.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Українська сторона обговорила з послами питання продовження скоординованої, жорсткої та ефективної санкційної політики проти РФ.

"Україна вже витримала першу, найгострішу фазу російського вторгнення. Але для перемоги нам потрібна зброя та ефективна санкційна політика з боку партнерів. Міжнародні санкції значно обмежать загарбницькі прагнення Росії", - зазначив він.

План групи Макфола-Єрмака спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни.

Єрмак також наголосив, що необхідне повне нафтогазове ембарго, запровадження схеми, яка позбавить Росію доступу до коштів за експорт нафти й газу.

"Також ми пропонуємо всеосяжні санкції проти фінансових установ росії та білорусі, включення рф до чорного списку FATF і списку держав – спонсорів тероризму. Обмеження мають торкнутися також експортно-імпортних і страхових операцій та передбачати транспортні заходи на кшталт повного перекриття морського сполучення", - підкреслив він.

Нагадаємо, Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки.

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