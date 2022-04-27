Прилетить по кожному, хто наважиться втрутитися у війну: Путін знову пригрозив світові "блискавичним ударом"

Прилетить по кожному, хто наважиться втрутитися у війну: Путін знову пригрозив світові "блискавичним ударом"

Президент країни-агресорки Володимир Путін знов пригрозив світові нанести блискавичні удари у відповідь на допомогу Україні.

За його словами, кожна країна, яка "наважиться втрутитися" у війну Росії проти України, отримає зустрічний удар з боку РФ "зброєю, якою ніхто не може зараз похизуватися".

Про це Путін заявив під час виступу перед російськими парламентарями в Санкт-Петербурзі.

"Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними і швидкими", — заявив Путін.

Він наголосив, шо такої зброї, якою може вдарити Росія, немає більше в жодної країни світу.

"У нас є для цього всі засоби – такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. А ми хизуватися не будемо – ми будемо їх використовувати, якщо треба буде! І всі мають про це знати! Усі рішення в цьому стосунку вже ухвалено" — сказав Путін.

Він переконаний, шо всі цілі й завдання у війні будуть "досягнуті". Однак про які саме цілі йдеться, Путін не розповів.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

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