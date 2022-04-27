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В Україні військовослужбовцям будуть додатково виплачувати по 30 тисяч гривен

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В Україні військовослужбовцям будуть додатково виплачувати по 30 тисяч гривен

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Всім військовослужбовцям України в період воєнного стану будуть додатково виплачувати по 30 тисяч гривень.

А по 100 тисяч за безпосередню участь у війні в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі  Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

“30 тисяч гривень – за весь період дії воєнного стану (з 24.02.2022 і до дня його завершення (або з дня призову на військову службу і по день звільнення з неї). 100 тисяч гривень – за безпосередню участь у бойових діях або здійснення заходів їх забезпечення, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (пропорційно дням участі)”, - наголосили у відомстві.

Там також додали, що додаткова винагорода виплачується в поточному місяці за минулий на підставі наказу командира військової частини. Виплата здійснюється у військовій частині де проходить службу військовослужбовець.

Нагадаємо, що ціла військова частина окупантів відмовилась воювати в Україні.

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