З Луганщини сьогодні вдалося евакуювати 88 мешканців - Гайдай

З Луганщини сьогодні вдалося евакуювати 88 мешканців - Гайдай

З області вдалося евакуювати жителів Попасної та Лисичанська.

Сьогодні, 27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної та Лисичанська на Луганщині вдалося евакуювати 88 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"30 лисичан та 58 попаснян втекли сьогодні від "руського миру". Деякі врятовані жителі Попасної його відчули впритул, ставши свідками вуличних боїв. Мешканці Лисичанська не чекають до останнього – подбали про збереження життя заздалегідь. Евакуація організується щодня", - зазначив він.

У середу, 27 квітня, російська армія обстріляла лікарню в Сєвєродонецьку Луганської області. Внаслідок атаки росіян загинула одна пацієнтка.

Нагадаємо, зранку по Гірській громаді на Луганщині завдано авіаудару, одна людина загинула.

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