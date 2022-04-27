Естонія заборонила демонстрацію символіки російських окупантів

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який забороняє використання рашистської символіки на підтримку війни Росії проти України.

Відповідний закон, який забороняє використання такої символіки у громадському просторі, прийняв парламент Естонії минулого тижня.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

За словами самого президента Естонії, закон забороняє відкриту демонстрацію "символіки, використаної під час вчинення акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи воєнного злочину". Забороненими стають також символи, які набули поширення як знак схвалення агресивної війни РФ проти України. Крім того, відтепер під забороною і давніша символіка, як-от георгіївська стрічка.

Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро або арешт.

Крім того, тепер в Естонії вважатиметься кримінальним злочином вступ до складу іноземних збройних сил або іншої збройної освіти, які брали участь в акті агресії, участь у скоєнні чи підготовці акта агресії іноземної держави або явна безпосередня підтримка акта агресії іноземної держави, включаючи його фінансування.

Зазначається, що у фінальному читанні законопроєкт підтримали 69 депутатів. Троє проголосували проти, ще 11 утримались.

Нагадаємо, Естонія першою серед країн ЄС визнала дії Росії в Україні геноцидом.

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