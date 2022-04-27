Молдова не має боєздатної армії – Санду

Президентка визнала, що Молдова "не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливі елементи інфраструктури і не виховала соціальну стійкість".

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що наразі країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.

Про це Санду заявила під час виступу з нагоди до 30-річчя створення Генштабу Національної армії та Дня державного прапора, пише "Європейська правда".

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки і боєздатних засобів. Нині ми гостро усвідомлюємо наслідки", - заявила вона.

Санду зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

Мая Санду заявила, що наявність добре підготовленої армії дає країні впевненість у собі і свободу стратегічного вибору, і Молдова має докласти усіх зусиль для створення професійного сучасного війська.

"Це інвестиція у безпеку та захист країни… Зараз, коли прямо біля наших кордонів йде війна, ми це чудово розуміємо", - наголосила вона.

Зазначимо, що росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдовська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Тому Росія вдається до жорстоких провокацій на цій території. Так, зокрема, Путін готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

Читайте також: