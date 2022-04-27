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Російські окупанти у Каховці демонтують герб України: фото

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Російські окупанти у Каховці демонтують герб України: фото

Фото: Каховська міська територіальна громада

Російські окупанти на в'їзді до Каховки демонтують стелу з гербом України.

Росіяни знімають зі стели український тризуб. 

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада. 

"Просто зараз рашисти демонтують нашу стелу на в'їзді до міста. Нашу візитівку, нашу символіку, наш оберіг. Але після перемоги ми її обов‘язково відновимо! Ще кращу, ще величнішу", - написали місцеві мешканці. 

Також у спільноті опублікували фото, як окупанти глумляться з символіки України. 

Фото: Каховська міська територіальна громада / ©
Фото: Каховська міська територіальна громада

Нагадаємо, у Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави. Там також виправлять дату початку Другої світової війни.

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