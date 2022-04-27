Молдова не имеет боеспособной армии – Санду

Президент признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Президент Молдовы Мая Санду сказала, что в настоящее время страна фактически не имеет боеспособной армии и эту ситуацию нужно менять.

Об этом Санду заявила во время выступления по случаю 30-летия создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага, пишет "Европейская правда".

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", — заявила она.

Санду отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

Мая Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора, и Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска.

"Это инвестиция в безопасность и защиту страны… Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это отлично понимаем", — подчеркнула она.

Отметим, что россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако самая непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Поэтому Россия прибегает к жестоким провокациям на этой территории. В частности, Путин готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

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