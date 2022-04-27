Єврокомісія запропонувала скасувати мита на український експорт - Шмигаль

Цей крок допоможе українським виробникам та експортерам під час російської агресії.

Європейська комісія запропонувала скасувати на один рік імпортні мита на український експорт до Європейського Союзу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

«Європейська комісія запропонувала сьогодні скасувати на один рік імпортні мита на весь український експорт до ЄС. Вдячний Єврокомісії та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за цей безпрецедентний жест підтримки України у війні. Цей крок допоможе українським виробникам та експортерам під час російської агресії», - зазначив глава уряду.

.@EU_Commission запропонувала сьогодні скасувати на один рік імпортні мита на весь експорт до #ЄС. Вдячний Єврокомісії та @VDombrovskis за цей безпрецедентний жест підтримки України у війні. Цей крок допоможе виробникам та експортерам під час російської агресії! pic.twitter.com/02B3DQtvI8 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 27, 2022

Нагадаємо, Британія скасувала мита та квоти на імпорт українських товарів, Зеленський пояснив, чому це важливо.

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