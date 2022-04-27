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Эстония запретила демонстрацию символики российских оккупантов

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Эстония запретила демонстрацию символики российских оккупантов

Associated Press

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий использование рашистской символики в поддержку войны России против Украины.

Соответствующий закон, запрещающий использование такой символики в общественном пространстве, принял парламент Эстонии на прошлой неделе.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

По словам самого президента Эстонии, закон запрещает открытую демонстрацию "символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления". Запрещенными становятся также символы, получившие распространение как знак одобрения агрессивной войны РФ против Украины. Кроме того, теперь под запретом и более ранняя символика, например георгиевская лента.

Для физических лиц законом предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.

Кроме того, теперь в Эстонии будет считаться уголовным преступлением вступление в состав иностранных вооруженных сил или другого вооруженного образования, участвовавших в акте агрессии, участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства или явная непосредственная поддержка акта агрессии иностранного государства, включая его финансирование.

Отмечается, что в финальном чтении законопроект поддержали 69 депутатов. Трое проголосовали против, еще 11 воздержались.

Напомним, Эстония первой среди стран ЕС признала действия России в Украине геноцидом.

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