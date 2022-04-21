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Эстония первой среди стран ЕС признала действия России в Украине геноцидом

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Эстония первой среди стран ЕС признала действия России в Украине геноцидом

Getty Images

Эстония признала действия России на Украине геноцидом.

Как сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, парламентарии Эстонии приняли историческое для Украины решение.

Она отметила, что эстонцы первыми еще в далеком 1993 году признали устроенный сталинской Россией Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины — но уже в ХХІ веке", – подчеркнула Шуляк.

Глава партии "СН" добавила, что признание действий России геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы, и для остального мира.

"Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира. Самые маленькие намеки и проявления на нее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу. Мировой порядок ХХІ века не должен содержать самой возможности геноцида. Это — высокая и большая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить", — отметила Шуляк и выразила благодарность эстонским коллегам и всему народу за поддержку Украины в тяжелые времена.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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