Эстония первой среди стран ЕС признала действия России в Украине геноцидом

Эстония признала действия России на Украине геноцидом.

Как сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, парламентарии Эстонии приняли историческое для Украины решение.

Она отметила, что эстонцы первыми еще в далеком 1993 году признали устроенный сталинской Россией Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины — но уже в ХХІ веке", – подчеркнула Шуляк.

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Глава партии "СН" добавила, что признание действий России геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы, и для остального мира.

"Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира. Самые маленькие намеки и проявления на нее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу. Мировой порядок ХХІ века не должен содержать самой возможности геноцида. Это — высокая и большая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить", — отметила Шуляк и выразила благодарность эстонским коллегам и всему народу за поддержку Украины в тяжелые времена.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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