Ситуация в Херсоне: все новости в режиме онлайн

Подробно о том, что происходит в Херсоне и областях, во время вторжения Российской Федерации в мирные украинские города.

Президент РФ Владимир Путин назвал полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией". Однако всем давно известно, что сейчас в Украине происходят настоящие боевые действия во многих украинских городах.

Город Херсон – один из самых горячих, где продолжаются не только ожесточенные бои, но и проходят мирные митинги, люди выходят на площади, чтобы показать всем, что Херсон – это Украина и никогда не будет иначе.

Все подробности о ситуации в Херсонской области читайте в нашем материале. ТСН.ua рассказывает о ситуации в стране в режиме онлайн.