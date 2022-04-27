Без гуманітарних коридорів: із Попасної евакуювали 58 людей - ОВА

Луганська область потерпає від обстрілів росіян, влада закликає людей евакуюватися з регіону.

27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної на Луганщині вдалося евакуювати 58 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, небезпечно. Але важливо, що люди хочуть врятуватися. Майже щодня 40, 60, 80 попаснян обирають життя і виїжджають. Сьогодні вже 58. І ми продовжуємо допомагати в евакуації. Доки це можливо. Бо на "гуманітарні коридори" ми вже не розраховуємо – домовлятися з росіянами майже неможливо. Їм байдуже на життя українців, нам – ні", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку по Гірській громаді на Луганщині завдано авіаудару, одна людина загинула.

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