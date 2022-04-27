Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Без гуманітарних коридорів: із Попасної евакуювали 58 людей - ОВА

Без гуманітарних коридорів: із Попасної евакуювали 58 людей - ОВА

Дата публікації
Перегляди
1169
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без гуманітарних коридорів: із Попасної евакуювали 58 людей - ОВА

Telegram: Сергій Гайдай

Луганська область потерпає від обстрілів росіян, влада закликає людей евакуюватися з регіону.

27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної на Луганщині вдалося евакуювати 58 людей. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, небезпечно. Але важливо, що люди хочуть врятуватися. Майже щодня 40, 60, 80 попаснян обирають життя і виїжджають. Сьогодні вже 58. І ми продовжуємо допомагати в евакуації. Доки це можливо. Бо на "гуманітарні коридори" ми вже не розраховуємо – домовлятися з росіянами майже неможливо. Їм байдуже на життя українців, нам – ні", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку по Гірській громаді на Луганщині завдано авіаудару, одна людина загинула. 

Читайте також:

Щоденники війни: історія Ольги, яка жила під обстрілами і в інформаційному вакуумі в Маріуполі

Щоденники війни: історія Ольги, яка жила під обстрілами і в інформаційному вакуумі в Маріуполі
Наступна публікація