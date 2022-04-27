Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку: загинула пацієнтка

У середу, 27 квітня, російська армія обстріляла лікарню в Сєвєродонецьку Луганської області.

Лікарня на момен обстрілу була не пуста. У медзакалді перебували лікарі, а також пацієнти з різними станами здоров'я.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати, - лікарів. Тим не менш, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", - наголосив керівник області.

За його словами, внаслідок атаки росіян загинула одна пацієнтка. Сама ж будівля зазнала істотних руйнувань, постраждало одразу декілька поверхів.

До слова, на Луганщині залишилося лише дві лікарні, які функціонують, - у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 квітня, на лінії фронту Луганської та Донецької областей відбито дев’ять атак російських окупантів. Втім, після окупації Новотошківського, яке входить до складу Гірської військово-цивільної адміністрації, росіяни організували наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

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