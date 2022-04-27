Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке: погибла пациентка

В среду, 27 апреля, российская армия обстреляла больницу в Северодонецке Луганской области.

Больница на момен обстрела была не пуста. В медзакалде находились врачи, а также пациенты с разными состояниями здоровья.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей. Тем не менее, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, в результате атаки россиян погибла одна пациентка. Само же здание претерпело существенные разрушения, пострадало сразу несколько этажей.

К слову, на Луганщине осталось только две функционирующие больницы — в Северодонецке и Лисичанске.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 апреля, на линии фронта Луганской и Донецкой областей отбиты девять атак российских оккупантов. Впрочем, после оккупации Новотошкивского, входящего в состав Горной военно-гражданской администрации, россияне организовали наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

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