Росія у відповідь висилає трьох норвезьких дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства Норвегії в Москві.

Посла Норвегії в Москві Рюне Ресаланда викликали в МЗС РФ, де йому вручили ноту про оголошення на основі взаємності "persona non grata" трьох норвезьких дипломатів.

​​Про це йдеться у повідомленні на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Також було висловлено протест у зв'язку з попередньою висилкою з Норвегії співробітників посольства РФ та засуджено "надання норвезькою владою військової допомоги київському режиму".

Нагадаємо, Росія висилає з країни 45 співробітників польського посольства.

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