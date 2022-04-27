До Ірпеня провели воду

27 квітня завершено прокладання водогону до міста Ірпінь. Вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Спільними зусиллями фахівців Київводоканалу, Ірпіньводоканалу, Житомирводоканалу та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

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Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Унаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація стала критичною, тож роботи розпочались одразу ж після звільнення міста.

Нагадаємо, що у Київській області повністю або частково відновлено газопостачання у 103 населених пунктах. Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів.

Між Ірпенем та Києвом відновлюється рх громадського транспорту

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