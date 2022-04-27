В Ирпень провели воду

27 апреля завершена прокладка водопровода в город Ирпень. Вода в город будет поставляться из столичных водопроводных станций.

Совместными усилиями специалистов Киевводоканала, Ирпеньводоканала, Житомирводоканала и подрядных организаций завершена прокладка водопровода в город Ирпень.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что всего проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

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Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться из столичных водопроводных станций.

В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено, и ситуация стала критической, поэтому работы начались сразу же после освобождения города.

Напомним, что в Киевской области полностью или частично восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах. Без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов.

Между Ирпенем и Киевом возобновляется движение общественного транспорта

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