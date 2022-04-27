Польща оголосила про повну незалежність від російського газу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна позбулася будь-якої залежності від газу з Російської Федерації.
Про це повідомляється на офіційній сторінці канцелярії польського прем'єра в Twitter. Раніше "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.
За словами Моравецького, віднині Польща абсолютно не залежить від газу країни-агресорки, яка розпочала повномасштабну війну проти України.
"Від сьогоднішнього дня ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. Наразі 78% - постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", - зазначив очільник польського уряду.
Нагадаємо, Польща запровадила санкції стосовно 35 великих російських компаній та 15 фізичних осіб.
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