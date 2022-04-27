Польша объявила о полной независимости от российского газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна избавилась от какой-либо зависимости от газа из Российской Федерации.

Об этом сообщается на официальной странице канцелярии польского премьера в Twitter. Ранее "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу.

По словам Моравецкого, теперь Польша абсолютно не зависит от газа страны-агрессора, которая начала полномасштабную войну против Украины.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. Сейчас 78% - поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", - отметил глава польского правительства.

Напомним, Польша ввела санкции в отношении 35 крупных российских компаний и 15 физических лиц.

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